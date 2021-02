Viggo Mortensen e David Cronenberg riuniti per un nuovo film!

News Cinema

Secondo Viggo Mortensen, che ne ha parlato durante un'intervista, lui e David Cronenberg si preparano a lavorare di nuovo insieme per un film che riporterebbe il regista canadese alle origini.

Quello tra Viggo Mortensen e David Cronenberg è stato un sodalizio fruttuoso, che ha dato origine a tre film, due dei quali (a voi la scelta) molto belli: A History of Violence, La promessa dell'assassino e A Dangerous Method. Due noir e una sorta di strano biopic, con cui Cronenberg si allontanò dall'horror che lo aveva reso famoso e per cui era stato coniato il termine di orrore biologico.

In un'intervista concessa a GQ, Viggo Mortensen ha rivelato che lui e il regista canadese hanno un progetto, che a suo dire riporterebbe in un certo senso Cronenberg al passato:

"Abbiamo in mente qualcosa" - ha detto - "Si tratta di una cosa che lui ha scritto parecchio tempo fa e che non ha mai realizzato. Ora lo ha risistemato e vuole girarlo. Speriamo di girarlo quest'estate. Direi, senza rivelare la storia, che forse sta tornando un po' alle sue origini".

Quando gli è stato chiesto se per origini intendesse i suoi impressionanti horror, Mortensen ha risposto: "Sì, è molto interessante. È un po' una strana storia da noir. È inquietante e bella, per me. Ma rispetto alle sue origini, lui ovviamente si è evoluto dal punto di vista tecnico e della fiducia in sé come regista".

Questo potrebbe significare che non si tratterà di un horror viscerale e crudo come quelli che pure abbiamo amato, ma di una storia più sottile e inquietante al tempo stesso. Comunque sia, siamo felicissimi di sapere che David Cronenberg si prepara a tornare dietro la macchina da presa, dal momento che sono passati ormai 7 anni dal suo ultimo lungometraggio, Maps to the Stars, e lo abbiamo visto da allora solo in veste di attore.