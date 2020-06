Victoria Mahoney, da Star Wars all'action Kill Them All

News Cinema

Regista della seconda unità di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, Victoria Mahoney pronta al suo primo film da regista per un grosso Studio, la Paramount, dal graphic novel Kill Them All.

Fa sempre piacere quando una regista emerge in un mondo quasi totalmente maschile e ottiene un progetto tradizionalmente affidato a un filmmaker "con gli attributi". Adesso tocca a Victoria Mahoney, prima donna a lavorare dietro la macchina da presa di un film di Star Wars, per la precisione regista della seconda unità in Star Wars: L'ascesa di Skywalker, già autrice nel 2011 del lungometraggio Yelling to The Sky e di vari episodi di serie tv, in trattative con la Paramount per dirigere l'action Kill Them All, tratto da un graphic novel di Kyle Stark.

Josh Appelbaum e Andre Nemec producono il film, adattato per il cinema da James Coyne. La particolarità di “Kill Them All” è quella di esser stato finanziato su Kickstarter, prima di essere acquistato per la pubblicazione dalla Oni Press.

La storia è incentrata su un ex poliziotto, gran bevitore, che rivuole il suo lavoro, e sul più grande killer del mondo in cerca di vendetta. Possono ottenere entrambi quel che vogliono se riescono ad arrivare in cima a un grattacielo del crimine, e "ucciderli tutti". E per grattacielo intendiamo un edificio vero. In una trama che somiglia molto a quella di certi videogame, i due devono salire 20 piani affrontando boss del crimine di vario tipo, ex fidanzate, impiegati, intrighi politici, incredibili villain, un'amicizia nascente e il peso loro passato.

Mahoney era stata scelta personalmente da J.J. Abrams come regista della seconda unità di Star Wars: L'ascesa di Skywalker e ha dimostrato di essere pronta per affrontare un film fitto di azione e combattimenti come Kill Them All.