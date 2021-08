Victoria Justice nel trailer di Afterlife of the Party, commedia in arrivo su Netflix

News Cinema

La Tori di Victorious, attrice amatissima dai teenager di tutto il mondo, è la protagonista di una commedia diretta da Stephen Hereck che debutterà in streaming su Netflix il 2 settembre.

Classe 1993, 20 milioni e passa di followers su Instagram, Victoria Justice è un'attrice (e cantante) americana molto popolare tra i teenager, grazie soprattutto a ruoli come quelli di Lola Martinez nella serie Zoey 101 e ancor di più quello di Tori Vega nella serie Victorious.

Ora la popolarità di Victoria Justice si prepara a toccare nuove vette grazie a un nuovo film che sarà disponibile in streaming dal 2 settembre su Netflix, una commedia dai risvolti fantastici eppure mondanissimi dal titolo Afterlife of the Party.

Sceneggiato da Cassie Freedle, e diretto dallo Stephen Herek che nel lontano 1986 esordì con un piccolo cult come Critters, il film vede la giovane attrice nei panni di una socialite di nome Cassie, immancabile protagonista di ogni appuntamento mondano che si rispetti, e che muore all'improvviso in uno strano incidente proprio alla vigilia del suo compleanno, e che si trova di fronte alla possibilità di rimediare alle leggerezze commesse sulla Terra per poter accedere così al privé degli spazi celesti.

Qui di seguito, il trailer ufficiale originale e la sinossi completa di Afterlife of the Party:







Una giovane amante della mondanità (Victoria Justice) finisce per essere protagonista del fiasco più clamoroso della sua vita: morire proprio nella settimana del suo compleanno. Con grande sorpresa, scopre di avere un'altra possibilità per rimediare agli errori commessi sulla Terra, riavvicinarsi ai propri cari, ma soprattutto dimostrare di meritare un posto nella grande... "sala VIP" dei cieli.