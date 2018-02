Vicky Krieps nel cast di The Girl In The Spider’s Web

Sì, certo Daniel Day-Lewis è strepitoso. Ma per Il filo nascosto, Paul Thomas Anderson è riuscito a scovare un'attrice in grado di stare tranquillamente al suo livello.

Lussemburghese, 34 anni, Vicky Krieps è protagonista di una performance notevolissima, che è uno scandalo non sia stata presa in considerazione dagli Oscar.

Ma dove non arriva l'Academy, arrivano gli autori che non vogliono lasciarsi sfuggire l'occasione di lavorare con dei talenti: e nel caso della Krieps l'autore è Fede Alvarez, che ha voluto l'attrice nel cast del suo nuovo e già attesissimo film, The Girl in the Spider's Web, ritorno sul grande schermo di Lisbeth Salander e della saga letteraria noir di Millennium.

Nel film, sceneggiato da Steven Knight, la Krieps si troverà al fianco di Claire Foy, che interpreterà Salander, Sylvia Hoeks, che sarà la sorella gemella della hacker, il Claes Bang di The Square, Lakeith Stanfield e Stephen Merchant.

Il debutto di The Girl in the Spider's Web è previsto per il prossimo 9 di novembre. Il filo nascosto uscirà invece in Italia il 22 febbraio.

