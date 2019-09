Vicino all'Orizzonte: il trailer del film sentimentale dal romanzo di Jessica Koch

News Cinema

Una storia d'amore realmente vissuta dalla scrittrice che arriverà al cinema il 24 ottobre grazie a M2 Pictures.

Il 24 ottobre arriva nelle nostre sale un film sentimentale che racconta una vicenda realmente accaduta, negli anni '90, alla scrittrice tedesca Jessica Koch, che ha voluto raccontare la sua esperienza nel libro per giovani adulti "Vicino all'orizzonte". E Vicino all’orizzonte è anche il titolo della trasposizione cinematografica, che in Italia vedremo grazie a M2 Pictures e di cui è appena arrivato il trailer.

Vicino all'Orizzonte appartiene al fortunato filone di teen-drama in cui la felicità di una giovane coppia è messa in discussione da un passato o da un destino doloroso ma l'amore trova la forza di vincere su tutto o di sbocciare liberamente. Protagonisti del film sono due volti ancora poco conosciuti ma di cui certamente si parlerà in futuro: Jannik Schümann e Luna Wedler. Il primo è apparso sia in Submergence di Wim Wenders che ne La Conseguenza (con Keira Knightley) ed è entrato a far parte del cast di Monster Hunter di Paul W.S. Anderson. La seconda, invece, ha recitato in Blue My Mind e prossimamente apparirà in The Story Of My Wife con Léa Seydoux, Louis Garrel e Jasmine Trinca.

Ecco la sinossi ufficiale di Vicino all'Orizzonte, che è diretto da Tim Trachte:

Cosa succede quando incontri l’amore della vita sapendo che non potrà durare? Jessica ha 18 anni e un futuro promettente quando un giorno incontra Danny. Bello, affascinante e sicuro di sé, dietro una facciata apparentemente perfetta il ragazzo nasconde in realtà un doloroso segreto. Jessica capisce presto che il futuro che sogna con lui forse non arriverà mai, ma vuole credere fermamente in Danny e nella loro storia. Perché alla fine l’unica cosa che conta davvero non è quanto dura un amore ma quanto è profondo.