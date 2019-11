Viaggio nell'isola misteriosa: il film che ha segnato (diversamente) le carriere di Dwayne Johnson e Brendan Fraser

News Cinema

Sequel di Viaggio al centro della Terra, il film ha incassato 100 milioni in più del precedente a livello mondiale.

Quandi uscì in sala nel 2008, Viaggio al centro della Terra fu un successo che andò oltre le aspettative. Il film diretto da Eric Brevig con Brendan Fraser, molto popolare in quegli anni grazie ai film de La mummia, arrivò ad un incasso mondiale di 240 milioni di dollari per un costo di 60.

Chiaramente ispirato al libro di Jules Verne che è citato più volte nella storia, ipotizzando che esista una congrega di scienziati che crede alle sue fantastiche teorie, Viaggio al centro della Terra è un vivace, colorato e spassoso film d'avventura per famiglie che ha fatto breccia nel pubblico, senza per questo essere un capolavoro. Si è parlato di un sequel quasi immediatamente, ma ci è voluto del tempo per capire dove portare la storia, non avendo il romanzo di Verne un reale seguito. Curiosamente, si è scelta come fonte di ispirazione un altro libro di Verne, L'isola misteriosa, che è una sorta di sequel di I figli del capitano Grant e Ventimila leghe sotto i mari. Così Viaggio nell'isola misteriosa entrò in produzione ma il regista Brevig era impegnato su un altro film e per questo motivo, per la sintonia collaborativa sul primo film e lealtà nei suoi confronti, Brendan Fraser disse che non avrebbe ripreso il ruolo di protagonista.