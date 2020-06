Via col vento... via da HBO Max: ecco perché

News Cinema

Un portavoce di HBO Max ha spiegato i motivi della rimozione di Via col vento dalla piattaforma in questo momento e come ci tornerà.

È una decisione che fa scalpore, sulla carta, quella di HBO Max, che a nemmeno due settimane dal lancio della piattaforma ha deciso di togliere dallo streaming nientemeno che Via col vento, forse il film più visto di sempre e sicuramente uno dei più amati e premiati (8 gli Oscar al suo attivo). Ma riteniamo che sia interessante la dichiarazione rilasciata da un portavoce, che motiva il perché del ritiro e il come il film di Victor Fleming tratto dal romanzo di Margaret Mitchell tornerà a essere visto. Ve la riportiamo.

Via col vento è il prodotto di un'epoca e ritrae alcuni dei pregiudizi etnici e razziali che sono stati, sfortunatamente, comuni nella società americana. Queste descrizioni razziste erano sbagliate allora e sono sbagliate oggi, e abbiamo pensato che mantenere questo titolo senza spiegazioni e senza una denuncia di queste descrizioni fosse irresponsabili. Questi ritratti sono certo contrari ai valori di WarnerMedia, quindi, quando rimetteremo il film su HBO Max, lo faremo con una discussione del suo contesto storico e una denuncia di quelle stesse rappresentazioni, ma sarà presentato come è stato creato in origine, perché fare diversamente significherebbe ammettere che quei pregiudizi non sono mai esistiti. Se dobbiamo creare un futuro più giusto, equo e inclusivo, dobbiamo prima riconoscere e comprendere la nostra storia.

Ci sembrano motivazioni sensate. Tutto è partito lunedì, quando John Ridley, sceneggiatore di 12 anni schiavo, aveva chiesto la rimozione di Via col Vento dalla piattaforma dicendo: "Non si limita a essere "inadeguato" nella sua rappresentazione. È un film che esalta il Sud prebellico. È un film che, anche se non ignora gli orrori della schiavitù, si ferma solo per perpetuare alcuni dei più dolorosi stereotipi della gente di colore".



Com'è noto, da sempre il personaggio della fedele Mamie di Hattie McDaniel (prima donna nera a vincere l'Oscar), col suo modo di parlare in pidgin, è stato criticato. La sua simpatia e l'affetto per miss Rossella davano l'idea di una schiavitù felice. La vittoria all'Oscar dell'attrice inoltre non cambiò il ruolo degli attori di colore e il suo, destinati a lungo nel cinema americano a ruoli marginali e stereotipati. Nel film di Fleming, inoltre, anche se gli orrori della schiavitù sono rappresentati, viene mostrata la fedeltà degli schiavi ai loro padroni fino alla fine. Continua Ridley: "È un film che, come parte della narrazione della "Causa persa", romanticizza la Confederazione in un modo che continua a legittimare l'idea che il movimento secessionista fosse qualcosa di più, di migliore o più nobile di quello che fu, cioè un'insurrezione sanguinaria per mantenere il "diritto" a possedere, vendere e comprare esseri umani".

In quest'ottica, e alla luce di quello che sta accadendo in America, la decisione di HBO Max di ritirare Via col vento, che è sempre stato considerato un capolavoro della storia del cinema, per riproporlo in futuro, affiancanodogli una chiara spiegazione del contesto in cui è nato, non ne sminuirà il valore cinematografico ma aiuterà i molti che non conoscono nemmeno la loro storia recente a farsi un'idea e a trarne le debite conclusioni.