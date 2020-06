Via col vento torna su HBO Max, ma con un'introduzione che contestualizza il film

News Cinema

Dopo essere stato eliminato dalla piattaforma streaming HBO Max su richiesta dello sceneggiatore di 12 anni schiavo perché razzista, Via Col vento viene riammesso, ma con una modifica.

Dopo essere stato bandito dallo streaming perché ritenuto pieno di pregiudizi etnici e razziali, Via col vento torna su HBO Max. Agli abbonati era stato detto che il film vincitore di 8 Oscar e con protagonisti Vivien Leigh e Clark Gable sarebbe prima o poi tornato, corredato di nuovo materiale che avrebbe provveduto a ricontestualizzarlo. Così è stato fatto e, anche se non sappiamo quando le peripezie di Rossella O'Hara, Ashley, Melania, Rhett Butler e Mamie torneranno sulla piattaforma, siamo a conoscenza del fatto che il film avrà un'introduzione a cura di Jacqueline Stewart, professoressa di cinema all'Università di Chicago e direttrice dell'organizzazione no profit Black Cinema House.

E’ stata la stessa Stewart a parlare di questo "commento" iniziale che permetterà di guardare il film alla luce di una nuova consapevolezza: "Ma è precisamente per via delle correnti e dolorose dimostrazioni di ingiustizia razziale e mancato rispetto per le vite degli afroamericani che Via col vento dovrebbe restare in circolazione e avere la possibilità di essere visto, analizzato e discusso. Via col vento è un testo fondamentale per esaminare le dimostrazioni della supremazia bianca nella cultura popolare".

L'attacco a Via col vento era partito dallo sceneggiatore di 12 anni schiavo John Ridley, che aveva scritto un articolo sul New York Times nel quale dichiarava che Via col vento romanzava gli orrori della schiavitù e chiedeva a HBO Max di toglierlo dalla sua library. HBO aveva obbedito spiegando nel dettaglio le motivazioni, di cui ci parla l'articolo di Daniela Catelli Via col vento... via da HBO Max: ecco perché.

Ignoriamo quanto sarà lunga l'introduzione di Jacqueline Stewart. Certo, con tutto quello che sta succedendo in USA dopo la morte di George Floyd e quella, più recente, di Rayshard Brooks, forse sarebbe meglio aspettare un po’.