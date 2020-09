Via Castellana Bandiera: il film da vedere e commentare insieme lunedì 21 settembre con SimulWatch

News Cinema

Presentato al 70° Festival di Venezia, Via Castellana Bandiera è valso a Elena Cotta la Coppa Volpi come miglior attrice. L'appuntamento su SimulWatch è per lunedì 21 settembre alle 20:30.

La visione condivisa di lunedì 21 settembre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un film drammatico italo-svizzero presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2013. Via Castellana Bandiera è tratto dall'omonimo romanzo di Emma Dante ed è la stessa drammaturga palermitana a dirigerne la versione cinematografica, oltre ad adattarne la sceneggiatura insieme a Giorgio Vasta e Licia Eminenti. Il film è interpretato da Emma Dante, Alba Rohrwacher, Renato Malfatti ed Elena Cotta, la quale ha vinto per questo ruolo la prestigiosa Coppa Volpi a Venezia come miglior attrice protagonista.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Via Castellana Bandiera e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per lunedì 21 settembre alle 20:30.

Via Castellana Bandiera si ambienta in una domenica pomeriggio. Lo scirocco soffia senza pietà su Palermo quando due donne, Rosa e Clara, venute per festeggiare il matrimonio di un amico, si perdono nelle strade della città e finiscono in una specie di budello: Via Castellana Bandiera. Nello stesso momento, un'altra macchina guidata da Samira, dentro la quale si ammassa la famiglia Calafiore, arriva in senso contrario e penetra nella stessa strada. Né Rosa al volante della sua Multipla, né Samira, donna antica e testarda al volante della sua Punto, intendono cedere il passo l'una all’altra. Chiuse all'interno delle loro macchine, due donne si affrontano in un duello muto che si consuma nella violenza intima degli sguardi.



Via Castellana Bandiera: Il trailer ufficiale del film

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

