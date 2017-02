Vi presento Toni Erdmann: in anteprima il poster italiano del film candidato agli Oscar 2017

Dopo aver ottenuto il Premio Fipresci della critica allo scorso Festival di Cannes, i 5 European Film Awards e il primo posto nella lista dei migliori film del 2016, secondo i prestigiosi Cahiers du Cinema, è sicuramente uno dei favoriti alla vittoria dell'Oscar 2017 come migliore film straniero.



Diretto da Maren Ade, con protagonisti Sandra Hüller e Peter Simonischek, la commedia Vi presento Toni Erdmann arriverà nei nostri cinema il 2 marzo prossimo, distribuita da Cinema di Valerio De Paolis.

Il film vede protagonista Inès, una donna in carriera che lavora in una grande azienda tedesca a Bucarest. La sua vita sembra scorrere tranquilla fino all'arrivo improvviso di Winfried, suo padre, che le pone questa domanda: "sei felice?". La sua incapacità di rispondere alla domanda segna l'inizio di un profondo sconvolgimento. Questo padre ingombrante, sempre pronto a fare scherzi, e di cui lei si vergogna un po' farà di tutto per aiutarla a ritrovare se stessa inventandosi un buffo ed eccentrico personaggio: Toni Erdmann

