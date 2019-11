Vertigo - La donna che visse due volte: il capolavoro di Alfred Hitchcock al cinema in versione restaurata

News Cinema

Un'occasione unica e da non perdere per chiunque sia un appassionato di cinema, offerta dalla Cineteca di Bologna.

Nella vita le certezze sono poche, nel cinema forse ancora meno. Ma una di quelle certezze su cui possiamo fare sempre affidamento è che Alfred Hitchcock è stato uno dei più grandi e amati registi della storia, capace come pochi altri di far andare d'accordo il pubblico e la critica.

Autore di numerosissimi film, realizzati tra il 1922 e il 1976, Hitchcock ha visto probabilmente negli anni Cinquanta (all'incirca) il periodo in cui ha raggiunto le massime vette della sua produzione artistica.

E, tra i tanti capolavori che ci ha regalato in quegli anni, quello più ancora più bello e complesso e studiato degli altri è sicuramente lo splendido Vertigo, che come titolo italiano ha La donna che visse due volte.

La maggior parte di voi, sicuramente, non ha mai avuto l'occasione di vedere sul grande questo splendido film, che per molti critici e studiosi è uno dei migliori film di tutta la storia del cinema. Ora ne avete la possibilità, grazie alla Cineteca di Bologna e al suo progetto "Cinema ritrovato" di distribuzione in sala di grandi film di un passato più o meno recente in versione restaurata.





La donna che visse due volte in versione restaurata si potrà ammirare al cinema dal 18 novembre fino ai primi di dicembre.

Per scoprire quale sia la sala più vicina a voi dove andare a ammirare questo capolavoro su grande schermo, basta consultare il nostro trovacinema.