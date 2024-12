Vertice360 in arrivo nei cinema insieme a Jude Law, Kate Winslet e molte altre star

News Cinema

All'insegna di grandi attrici e attori il listino novità per Vertice 360 pronta a consolidare la sua recente apparizione sul mercato italiano. Da Jude Law a Alicia Vikander, da Sean Penn a Kate Winslet. Vediamo nel dettaglio le novità al cinema nei primi sei mesi del 2025.

Una presenza che si sta consolidando anche nel nostro mercato, quella del marchio distributivo ben radicato in molti paesi, Vertice 360, che ha presentato a Sorrento il listino novità dei primi mesi del 2025 in occasione delle Giornate di Cinema di Sorrento. Titoli in cantiere da tempo e molto attesi, dallo Sean Penn del metropolitano Black Flies alla storia regale di Firebrand, con un irriconoscibile Jude Law nei panni di Enrico VIII e Alicia Vikander in quelli della sua ultima moglie, Katherine Parr. Per non parlare dell'iconica fotografa Lee Miler, interpretata da Kate Winslet.

Abbiamo parlato del mercato italiano e dei titoli in arrivo con il country manager di Vertice 360, Luigi Bosco, e il Chief Marketing Advisor, Francesco Marchetti.