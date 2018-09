VerticalMovie, martedì 18 settembre a Roma la conferenza stampa del primo festival al mondo di corti in verticale

L'appuntamento è per martedì 18 settembre, alle 10.30, alla Case del Cinema di Roma.

Sarà allora, infatti, che si terrà la conferenza stampa di presentazione di VerticalMovie, primo festival al mondo di cortometraggi girati con lo smartphone e con altri dispositivi professionali rigorosamente in verticale chesi svolgerà a Roma dal 20 al 23 settembre in Piazza del Popolo, in un apposito anfiteatro all’aperto nel villaggio del Runfest.

Lì le opere selezionate saranno proiettate su tre mega schermi verticali, e si terranno quattro serate di cinema all’insegna della sperimentazione e dell’innovazione, ma anche di teatro, danza, workshop, musica, DJ Set a cura di Rai Radio2 e tanti ospiti.

Alla conferenza stampa parteciperanno: l’ideatore e direttore artistico di VerticalFest Salvatore Marino, il presidente Maurizio Ninfa, il presidente di giuria Marco Giusti, il presidente di Artisti 7607 Cinzia Mascoli, il segretario generale della Fidal Dr. Fabio Pagliara, Don Antonio Appella del Pontificio Consiglio della Cultura.

Sono anche attesi i giurati del festival, che con Giusti sono Edoardo De Angelis, Federico Moccia, Stefano Reali, Fabio Frizzi, Fioretta Mari, Daniela Poggi, Alberto Molinari, Antonio Tallura, Attilio De Razza, Roberto Bosastra (Bananas srl), Claudio Bucci (Stemo Production), Blasco Giurato, Gianni Mammolotti, Capedit, Marco Spoletini, il presidente di Rai Com Roberto Nepote, il direttore di Radio Rai Roberto Sergio e la conduttrice Andrea Delogu, che si occuperà anche della conduzione della serata finale del VerticalFest.