VerticalMovie Festival: vi presentiamo la giuria di esperti

Soltanto grandi nomi e professionisti del settore nella giuria di esperti del VerticalMovie Festival, il primo concorso di cortometraggi in verticale che avrà il suo culmine nelle quattro serate del 20, 21, 22 e 23 settembre in Piazza del Popolo a Roma, ospite nel villaggio del Runfest che vedrà il suo evento clou nella Rome Half Marathon Via Pacis promossa da FIDAL, Roma Capitale e Pontificio Consiglio della Cultura, deciso non solo a valorizzare la modalità espressiva più moderna, diffusa soprattutto tra i giovani grazie allo smartphone, ma soprattutto a scoprire quei nuovi talenti nell'ambito della sceneggiatura, della regia e della fotografia che con intraprendenza e lungimiranza hanno raccolto la sfida ruotando la loro visione del mondo di 90 gradi.



A sostegno di quella del popolo del web che potrà votare il video preferito attraverso il sito www.verticalmovie.it, una giuria qualificata e rappresentativa di ogni settore dell'audiovisivo è infatti chiamata a valutare le opere in concorso in base non solo all'originalità dei contenuti e alla qualità tecnica, ma anche alla verticalità intesa sia come nuova forma visiva che di linguaggio. Presieduta da Marco Giusti, autore e critico televisivo e cinematografico nonché “titolare” di Stracult, il talk show sul cinema più divertente e scanzonato della TV in onda su Rai 2, vanta al suo tavolo il regista, sceneggiatore e produttore napoletano Edoardo De Angelis (Perez, Indivisibili); lo scrittore, regista e autore romano Federico Moccia (Tre metri sopra il cielo, Non c'è campo); il regista e sceneggiatore televisivo Stefano Reali (Ultimo, Come un delfino), nonché autore di colonne sonore come il compositore e direttore d'orchestra Fabio Frizzi (Febbre da cavallo, Fantozzi, Kill Bill); nutrita anche la schiera attoriale con Fioretta Mari, insegnante di dizione e recitazione allo Strasberg Institute di New York ed ex insegnante ad Amici; Daniela Poggi (Sconnessi, L'esodo), Antonio Tallura (Incantesimo, Il Tuttofare, Tonno spiaggiato); e ancora i produttori Attilio De Razza (Indivisibili, L'ora legale), Roberto Bosastra (Bananas srl), Claudio Bucci (Stemo Production); i maestri della fotografia Blasco Giurato (Nuovo Cinema Paradiso, Ustica) e Gianni Mammolotti (Malarazza, Un amore così grande); il fotografo e videomaker Capedit (al secolo Marco Capedri) acceso "sostenitore della rivoluzione dei video in verticale"; il montatore Marco Spoletini (Velocità massima, Gomorra); il presidente di Rai Com Roberto Nepote e il direttore di Radio Rai Roberto Sergio.

Proseguiamo con la presentazione di alcuni dei corti che saranno in concorso in occasione del VeriticalMovie, in programma dal 20 al 23 settembre a Piazza del Popolo a Roma. Oggi tocca a Vertical di Sei, scritto e diretto da Massimiliano Pazzaglia. Il protagonista del corto, Alessandro, ha solo un modo di vivere e vedere il mondo: in verticale.

Ma la Natura, si sa, ha sempre l'ultima parola.

Questo qui sotto è il trailer verticale del corto:





Ricordiamo a tal proposito che oggi, 10 settembre, scade il termine ultimo per la consegna dei cortometraggi in gara che vanno caricati sull'apposita pagina del sito www.verticalmovie.it previa registrazione, per qualunque difficoltà potete scrivere a info@verticalmovie.it.