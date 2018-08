VerticalMovie e lo sport a fianco della FIDAL

VerticalMovie è anche sport.

Tra le 8 sezioni in concorso del primo Festival di video verticali che si svolgerà in Piazza del Popolo a Roma dal 20 al 23 settembre c'è infatti anche VerticalSport dedicata ai cortometraggi a tema atletico/agonistico/ginnico, che siano di fantasia o meno purché rigorosamente girati in verticale. Le altre categorie, lo ricordiamo, sono VerticalOpen, VerticalWoman, VerticalComedy, VerticalDoc, VerticalHome, Vertical2K, VerticalTrain.



Non solo: VerticalMovie sarà ospitato nel villaggio del Runfest, il grande festival del running con il suo ricco programma gratuito di entertainment, salute e cultura che attende migliaia di partecipanti, e domenica 23 settembre riprenderà sui suoi grandi schermi verticali i runner professionisti e amatoriali iscritti alla Run For Peace, la 5km non competitiva, e alla Rome Half Marathon Via Pacis, la mezza maratona multi religiosa per la pace promossa dalla FIDAL, Federazione Italiana di Atletica Leggera, da Roma Capitale e dal Pontificio Consiglio della Cultura, un evento sportivo aperto a tutti che punta a promuovere i valori di unione, integrazione e condivisione tra i popoli e che toccherà simbolicamente luoghi di culto capitolini di differenti religioni, dalla Basilica di San Pietro in Vaticano alla Sinagoga, dalla Chiesa ortodossa di San Teodoro al Palatino, dalla Moschea alla Chiesa Valdese di Piazza Cavour. VerticalMovie proietterà sui suoi tre mega schermi anche il Miglio di Roma, la gara di Atletica su strada sulla distanza del miglio (1.609m) che si correrà sabato 22 settembre su tutta Via del Corso tra Piazza del Popolo e Piazza Venezia.

Tra i cortometraggi della sezione dedicata allo sport c'è anche Beat Again, scritto da Jacopo Fioretti e Duccio Brunetti. Quest'ultimo ne è anche il regista e il montatore. Il corto, che si avvale delle musiche di Alessandro Elisei, racconta di di una una giocatrice di basket (Maria Cristina Tizi) che perde il suo "ritmo interiore" in seguito a un brutto infortunio. Riuscirà, grazie alla sua volontà, a trovare il modo per tornare in campo?

Questo qui sotto è il trailer verticale del corto:





Ricordiamo a tal proposito che il 10 settembre scade il termine ultimo per la consegna dei cortometraggi in gara che vanno caricati sull'apposita pagina del sito www.verticalmovie.it previa registrazione, per qualunque difficoltà potete scrivere a info@verticalmovie.it.