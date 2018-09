VerticalMovie e il Salone dello Studente Campus

VerticalMovie è nuovo, perché è un nuovo modo di fare cinema, VerticalMovie è giovane, perché parla al pubblico delle ragazze e dei ragazzi, VertivalMovie è smart, perché si realizza con lo smartphone e quindi: benvenuto VeriticalMovie nel mondo di Campus-Salone dello Studente.

Vertical Movie ha dunque accolto di buon grado la proposta di collaborazione con Campus Salone dello Studente.



Il Salone dello studente è il più grande evento per il mondo dei giovani. 250.000 ragazze e ragazzi partecipano alle 13 tappe in giro per l'Italia dei Saloni. E' un evento di gioia, di innovazione, di formazione e di futuro.

Si proprio di futuro, perché è con il futuro formativo, professionale ed occupazionale che i ragazzi si confrontano nei 30 giorni dei Saloni. Una partnership che potrà crescere il prossimo anno, in quanto accanto alle sezioni professionali potrà essere inserita una Sezione Giovani a cui partecipano inviando i loro film i ragazzi dei Saloni. Inoltre i saloni possono essere la platea ideale per presentare i vincitori, rendendo virale, come nella logica del prodotto-film, il festival. Ciao VeticalMovie ci vediamo al Salone dello Studente, si parte con Pescara il 3 ottobre.

E ora proseguiamo con la presentazione di alcuni dei corti che saranno in concorso in occasione del VeriticalMovie, in programma dal 20 al 23 settembre a Piazza del Popolo a Roma. Oggi tocca a Verso il basso, scritto e diretto da Federico Bensi e interpretato da Paola Lavini. Ambientato in un pomeriggio d'estate, vede la protagonista Paola rientrare a casa per sfuggire al caldo incessante, ma l'ascensore è rotto di nuovo e i cinque piani di scale a piedi sono antitesi davanti ai propositi. Fortunatamente la sua diretta social e i relativi commenti allietano il suo cammino. Qualche momento rubato, il suo salire verso la meta agognata cambieranno la sua giornata?

Questo qui sotto è il trailer verticale del corto:





Ricordiamo a tal proposito che il 10 settembre scade il termine ultimo per la consegna dei cortometraggi in gara che vanno caricati sull'apposita pagina del sito www.verticalmovie.it previa registrazione, per qualunque difficoltà potete scrivere a info@verticalmovie.it.