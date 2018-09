Verticalmovie con La Fidal per la presentazione della Rome Half Marathon Via Pacis

Anche VerticalMovie sarà presente alla conferenza stampa delle ore 12 di domani, giovedì 13 settembre, presso il Colosseo, per la presentazione della Rome Half Marathon Via Pacis, la mezza maratona multi religiosa per la pace promossa dalla FIDAL, Federazione Italiana di Atletica Leggera, da Roma Capitale e dal Pontificio Consiglio della Cultura che si svolgerà domenica 23 settembre e che VerticalMovie riprenderà sui suoi grandi schermi verticali, così come farà con i runner professionisti e amatoriali iscritti alla Run For Peace, la 5km non competitiva, e con la prima Santa Messa al mondo in verticale e l'Angelus del Santo Padre, in accordo con la Santa Sede.



Il VerticalMovie Festival, primo Festival di video verticali girati con lo smartphone o con altri dispositivi professionali, si svolgerà infatti nelle quattro serate del 20, 21, 22 e 23 settembre nell'anfiteatro di Piazza del Popolo a Roma allestito ad hoc nel villaggio del Runfest. Alla conferenza stampa di domani interverranno dunque anche l'ideatore e direttore artistico Salvatore Marino e il presidente Maurizio Ninfa, organizzatore con Interproject. L'entrata è in piazza del Colosseo 1, lato via Labicana, ingresso Stern.

Proseguiamo con la presentazione di alcuni dei corti che saranno in concorso in occasione del VeriticalMovie, in programma dal 20 al 23 settembre a Piazza del Popolo a Roma. Oggi tocca a La ragazza del chewing gum, scritto e diretto da Nunzia Mita.



L'attesa e le sue forme. Attendere di arrivare ed attendere di tornare. Attendere una carezza ed osare un bacio. Una ragazza che "mastica" le sue attese, quelle vere, dei suoi sogni, delle sue aspettative e mentre attende si riflette tra le pagine di un copione fra presente e passato ed intanto un chewing gum prende forma: una rosa che attraversa il tempo.

Questo qui sotto è il trailer verticale del corto: