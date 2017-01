Verso gli Oscar 2017: Non solo La La Land tra le nomination della Director's Guild of America: c'è anche Deadpool

Sono state comunicate le nomination ai Directors Guild Awards, i premi del sindacato dei registi: saranno consegnati il 4 febbraio, e si suddividono com'è consuetudine tra film e opere prime. Anche questi riconoscimenti sono propedeutici agli Oscar (non solo relativamente alle statuette per i registi, ma anche per il miglior film), quindi è bene tenerli sott'occhio.

Per il miglior film, i nomi sono quelli di Damien Chazelle, Barry Jenkins, Garth Davis e Kenneth Lonergan per La La Land, Moonlight, Lion e Manchester by the Sea. Al di là di questi nomi più prevedibili (specialmente dopo la consegna dei Golden Globes), c'è anche Denis Villeneuve come regista di Arrival.

Nell'ambito delle opere prime, i nomi in lizza sono Kelly Fremon Craig per The Edge Of Seventeen, Tim Miller per Deadpool, Nate Parker per The Birth Of A Nation, Dan Trachtenberg per 10 Cloverfield Lane. Da notare che Garth Davis per Lion appare anche in questa categoria, rendendo perciò l'inserimento di Lion nell'altra categoria "miglior film" ancora più significativo.

La latitanza di Pablo Larraín con il suo Jackie, secondo gli analisti, taglia le gambe al lungometraggio per l'Oscar al miglior film. E' un brutto colpo anche per Mel Gibson, assente con il suo La battaglia di Hacksaw Ridge.