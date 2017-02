Verso gli Oscar 2017: Moonlight trionfa agli Independent Spirit Awards

Un giorno prima degli Oscar vengono assegnati come da tradizione gli Independent Spirit Awards, un riconoscimento molto importante per il cinema indipendente. Stavolta la parte del leone l'ha fatta Moonlight di Barry Jenkins, che ha vinto in ben 6 delle categorie principali, battendo Manchester by the Sea che era il suo concorrente diretto. Due riconoscimenti anche all'horror The Witch. Questi i premi assegnati nel corso della serata (alla quale, così come agli Oscar, non ha partecipato Natalie Portman a causa del suo avanzato stato di gravidanza)::

Miglior film: Moonlight

MIglior attore: Casey Affleck (Manchester by the Sea)

Miglior attrice: Isabelle Huppert (Elle)

Miglior attrice non protagonista: Molly Shannon (Other People)

MIglior attore non protagonista: Ben Foster (Hell or High Water)

Miglior regista: Barry Jenkins (Moonlight)

Miglior film straniero: Vi presento Toni Erdmann

Miglior sceneggiatura: Moonlight

Miglior prima sceneggiatura: The Witch

Miglior fotografia: Moonlight

Miglior montaggio: Moonlight

Miglior opera prima: The Witch

Miglior documentario: O.J.: Made in America

Miglior cast: Moonlight

Premio John Cassavetes (per film realizzato con meno di 50.000 dollari: Spa Night