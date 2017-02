Vera Farmiga entra nel cast di Godzilla: King of the Monsters

Millie Bobby Brown, la già leggendaria Undici di Stranger Things, avrà due genitori d'eccezione nel suo prossimo progetto Godzilla: King of the Monsters. Se già si sapeva che suo padre sarà interpretato dal nostro amatissimo Kyle Chandler (Manchester by the Sea, Super 8, Carol), adesso arriva la notizia che la madre avrà il volo di Vera Farmiga.

L'attrice impostasi definitivamente anche al cinema grazie al successo della serie di The Conjuring, in TV è già conosciuta da anni per il successo della srie TV Bates Motel, in cui interpreta il ruolo di un'altra madre, quella sicuramente più spaventosa di Norman Bates. La Farmiga ha anche ottenuto una candidatura all'Oscar come attrice non protagonista per Tra le nuvole.

Godzilla: King of the Monsters verrà diretto da Michael Dougherty, che un paio d'anni fa si impose all'attenzione degli amanti del cinema fantastico con il divertente Krampus. Lo stesso regista sta anche scrivendo la storia, i cui dettagli non sono ancora stati rivelati ma che dovrebbe contenere sicuramente alcuni "avversari storici" di Godzilla come Rodan, Mothra, e King Ghidorah.

Godzilla: King of the Monsters arriverà nelle sale americane il 22 marzo 2019, mentre l'attesissimo incontro/scontro Godzilla vs King Kong dovrebbe uscire al cinema il 29 maggio 2020.