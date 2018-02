Vent'anni di Far East Film Fest: il #FEFF20 svela la sua immagine ufficiale

Il Far East Film Fest compie vent'anni. La manifestazione che si tiene a Udine, e che quest'anno si svolgerà dal 20 al 28 aprile, un vero punto di riferimento mondiale per gli appassionati di cinema orientale, si è sempre visto come la somma di passioni, viaggi, lontananze geografiche e culturali. Di Oriente e Occidente, gemelli non identici che quest'anno campeggiano nelle loro somiglianze e differenze sull'immagine ufficiale che il grafico Roberto Rosolin ha realizzato per il Far East Film Festival 20: due corpi quasi nudi che si stagliano contro uno sfondo bianco, bianchissimo, a raccontare senza orpelli una storia di persone e di passione. Uno spazio d’incontro. Una somma.

Toccherà alla dea Brigitte Lin Ching Hsia il compito di tagliare simbolicamente il nastro della ventesima edizione della manifestazione. E Udine, per 9 giorni, si trasformerà ancora una volta nell’epicentro europeo del cinema asiatico. 9 giorni di film e di appuntamenti per continuare a scoprire le somiglianze nelle differenze e le differenze nelle somiglianze. Per continuare a sommare persone e passione.