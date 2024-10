Venom: The Last Dance, le previsioni della partenza al boxoffice americano

News Cinema

Deadline comunica le previsioni degli incassi americani per il debutto di Venom: The Last Dance con Tom Hardy, ultimo atto della trilogia, da noi in sala dal 24 ottobre. Come si colloca rispetto agli esordi del primo e del secondo capitolo?

Il debutto di Venom: The Last Dance e la sua tenuta commerciale incuriosiscono: il cinecomic non è più un vincere facile per le major, ma la saga con Tom Hardy si è sempre difesa piuttosto bene, senza per questo conquistare trionfi colossali in stile Deadpool & Wolverine. Il 24 ottobre il film uscirà nelle nostre sale, il 25 sarà in quelle americane. Proprio negli USA gli analisti hanno riflettuto sulla possibile dinamica del suo debutto al primo weekend, confrontandola agli esordi dei primi due capitoli. Come si potrebbe collocare? Leggi anche Venom: The Last Dance, la regista anticipa un futuro più ampio per Knull

Un primo weekend da 70 milioni di dollari per Venom: The Last Dance?