Venom sarà interpretato da Tom Hardy e diretto da Ruben Fleischer

La Sony Pictures ha ufficialmente ingaggiato Tom Hardy per interpretare il ruolo di Eddie Brock, protagonista del prossimo Venom, adattamento dell'omonimo comic book. Il film sarà diretto da Ruben Fleischer (Zombieland, Gangster Squad).

La casa di produzione ha subito tenuto a specificare che Venom non sarà uno spin-off dell'universo cinematografico Marvel contenente il nuovo Spider-Man interpretato da Tom Holland. A scrivere il film saranno Scott Rosenberg e Jeff Pinkner, il quale ha già provveduto alla sceneggiatura di The Amazing Spider-Man 2. L'uscita nelle sale americane è prevista per il 5 ottobre 2018.

Comparso per la prima volta nei fumetti di Spider-Man nel 1984, Venom è già stato portato al cinema nel 2007 in Spider-Man 3, diretto da Sam Raimi. In quel caso l'attore "ospite" della creatura aliena era Topher Grace. Da quel momento svariati sono stati i tentativi di regalare all'antieroe un film per conto suo, tutti falliti fino ad oggi.

Tom Hardy, che ha già partecipato a un adattamento di fumetto quando ha interpretato Bane in The Dark Knight Rises di Christopher Nolan, è un grande appassionato di Venom. Il prossimo film in cui lo vedremo sarà Dunkirk, ancora di Nolan.