Venom: Let There Be Carnage (titolo ufficiale) uscirà nel giugno 2021 invece che il prossimo ottobre

Il cinecomic con Tom Hardy, Michelle Williams e Woody Harrelson è stato diretto da Andy Serkis.

È stato svelato il titolo ufficiale del sequel di Venom, il cinecomic della Sony/Marvel con Tom Hardy che due anni orsono è stato capace d’incassare ben 855 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il nuovo capitolo Venom: Let There Be Carnage ha visto Andy Serkis subentrare a Ruben Fleischer dietro la macchina da presa mentre oltre ad Hardy sono stati confermati nel cast anche Michelle Williams e Woody Harrelson nel ruolo del “villain”. Naomie Harris poi dovrebbe avere il ruolo di un altro antagonista, Shriek, alleata di Carnage e oggetto sei suoi sentimenti amorosi. Il lungometraggio uscirà nelle sale americane il 25 giugno 2021, posticipato rispetto alla data originaria prevista per l’ottobre di quest’anno. La post-produzione di Venom: Let There Be Carnage è stata bloccata dalla pandemia di Coronavirus.