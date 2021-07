Venom: La furia di Carnage, Tom Hardy l'ha anche scritto!

News Cinema

Kelly Marcel, sceneggiatrice di Venom: La furia di Carnage, ha confermato che Tom Hardy si è interessato al film a tal punto da essere accreditato come coautore. Non accade spesso.

Dovremo attendere l'autunno per vedere l'ultima performance di Tom Hardy in Venom: La furia di Carnage, ma ora sappiamo che la dedizione dell'attore per il franchise Marvel-Sony è andata oltre l'interpretazione: la sceneggiatrice Kelly Marcel ha infatti rivelato a Empire che la star sarà accreditata come co-autore del soggetto. Si tratta di una naturale evoluzione dell'interesse che Hardy ha mostrato per il personaggio di Eddie Brock, transitando dal ruolo di executive producer che ebbe per il primo Venom a vero e proprio producer di questo sequel, diretto da Andy Serkis, che ha preso il posto di Ruben Fleischer. Ecco nello specifico cos'ha detto Kelly Marcel del coinvolgimento di Hardy nella scrittura del sequel.

Per lui è una cosa nuova, questa dicitura nei titoli, ma non è una cosa nuova per lui questo livello di coinvolgimento. Si dà anima e corpo al 100% a qualsiasi cosa faccia. È sposato con Venom, ama il personaggio, tiene molto a dire la sua su quello che pensa dovrebbe accadere. [...] Non è che prenda una penna e si metta a scrivere. Abbiamo passato mesi a definire insieme la storia su FaceTime, proponendo idee, vedendo cosa funzionava e cosa no. Poi io ho preso tutto quello di cui abbiamo discusso e mi sono segregata per tre mesi, per tirarne fuori un copione.