Venom la Furia di Carnage su CHILI in streaming a noleggio e in vendita!

News Cinema

Venom 2: La furia di Carnage è su CHILI in streaming, a noleggio e vendita. Disponibile in digitale uno dei film di maggiore successo al boxoffice di questa stagione.

Con 455 milioni di dollari d'incasso mondiale per 110 di costo, Venom: La Furia di Carnage è uno dei grandi successi della stagione, quindi è pronto alla seconda tappa della sua corsa: trovate il film di Andy Serkis in streaming a noleggio e vendita su CHILI, in tempo per donarvi un minaccioso regali natalizio offerto da Tom Hardy e Woody Harrelson, più posseduti che mai!



Guarda subito Venom: La Furia di Carnage su CHILI



Venom: La Furia Di Carnage: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Venom: La furia di Carnage, la trama e il successo di Venom 2

La storia di Venom - La furia di Carnage di Andy Serkis torna a seguire il giornalista Eddie Brock (Tom Hardy), che ottiene un’intervista esclusiva con l'assassino condannato a morte Cletus Kasady (Woody Harrelson). L'uomo ha chiesto esplicitamente di lui e il detective Mulligan vuole sfruttare l'occasione per sapere dove il serial killer abbia nascosto i corpi delle vittime. Eddie viene a sapere tutto grazie all'aiuto di Venom, ma quando poi assiste all'esecuzione di Kasady, un'astuta provocazione di quest'ultimo attiva il simbionte: dopo una colluttazione, il killer ingerisce una parte di Venom. Cletus diventa quindi l’ospite di Carnage, un altro simbionte minaccioso e terrificante. Chi potrà fermarlo se non la "strana coppia" Eddie-Venom, involontaria causa del guaio?

Costato 110 milioni di dollari, Venom - La furia di Carnage ne ha incassati in tutto il mondo ben 493.350.000, rivelandosi uno dei più grandi successi per una major come la Sony in tempi di pandemia. Sono in molti adesso ad aspettarsi che Hardy rimanga nel Sony's Spider-Man Universe molto a lungo, magari facendo anche capolino nel Marvel Cinematic Universe...

Venom: La furia di Carnage, l'evoluzione di un simbionte secondo Tom Hardy

Chiacchierando di Venom: La furia di Carnage con The National News, Tom Hardy, che del film oltre che interprete è coautore del soggetto e coproducer, ha spiegato quale sia il rapporto tra Eddie e il suo simbionte Venom.

Sono due persone che devono vivere insieme, come una coppia sposata o due coinquilini che si stanno sulle balle. Non funziona. Ci sono cose che ci piacciono dell'altro e cose che non ci piacciono. [...] Sono una strana copia: uno di loro due ha tanta fiducia in se stesso ma arriva da un altro mondo, l'altro è di questo mondo ed è un codardo nevrotico.[...]

È una gioia interpretare due diverse parti di una stessa psiche, perché per me Venom e Eddie sono la stessa cosa. Si differenziano solo per il fatto che uno è il mostro e l'altro è Eddie, però sono sempre contenuti nello stesso individuo.[...]

Guarda subito Venom: La Furia di Carnage su CHILI