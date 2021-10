Venom: La furia di Carnage ha un curioso primato tra gli ultimi cinecomic

News Cinema

Venom: La furia di Carnage si distingue per una caratteristica atipica nel mondo dei cinecomic Marvel o DC, una caratteristica che fa piacere agli spettatori meno pazienti...

Venom: La furia di Carnage è partito molto bene all'ultimo boxoffice italiano del weekend, registrando un record dalla sudata riapertura delle sale in primavera. In realtà il sequel firmato da Andy Serkis e interpretato come sempre da Tom Hardy, questa volta contro il Carnage di Woody Harrelson, ha anche un altro piccolo, curioso primato. In un'epoca in cui i grandi eventi cinematografici non scendono sotto le due ore di durata, con casi sempre più frequenti di opere da 150 minuti e oltre (No Time to Die sfiora le tre ore!), Venom: La furia di Carnage dura appena 97 minuti, titoli di coda inclusi. Una scelta di stringatezza apparentemente controtendenza, specie se consideriamo che il primo Venom toccava i 112. Per trovare un altro cinecomic poco più breve, dobbiamo tornare ai Fantastici 4 e Silver Surfer del 2007, molto poco apprezzato lungometraggio, con una durata di 92.

Venom: La furia di Carnage, una durata controtendenza in quest'epoca cinematografica