Venom: La Furia di Carnage è come Quando la moglie è in vacanza, lo dice Tom Hardy

Parlando di Venom: La Furia di Carnage, Tom Hardy lo ha paragonato al film con Marilyn Monroe Quando la moglie è in vacanza. E ha spiegato perché.

Cosa hanno in comune Venom: La Furia di Carnage e Quando la moglie è in vacanza? Il cinecomic con Tom Hardy come può somigliare alla storica commedia con Marilyn Monroe? E invece può, può eccome.

A individuare un parallelo fra il film di Andy Serkis e quello di Billy Wilder è stato lo stesso Hardy, e il paragone riguarda il coté sentimentale. Un momento… ma si parla d'amore nel sequel di Venom? Certo che sì: lo aveva dichiarato qualche tempo fa Andy Serkis e adesso Tom torna sull'argomento, e cioè sulla relazione "litigarella" che hanno Eddie Brock e il suo simbionte. I due si erano "conosciuti" nel primo film e adesso continuano a "frequentarsi", o meglio a convivere. Ecco cosa ha detto Tom Hardy a questo proposito in un'intervista a Screenrant:

Sì, è al 100% una storia d'amore. E’ così che si apre, con una storia d'amore. Solo che… ha una componente assurda, surreale. Ma non è quello che pensate, qui si parla di un amore disfunzionale. Questo è un buddy movie. C'è una strana coppia, come in Quando la moglie è in vacanza. C'è qualcosa che ricorda Thelma & Louise o Assassini nati o Una vita al massimo, in cui c’è anche un'altra coppia. Nel film ci sono due coppie, che poi… sono tre, perché ci sono anche il dottor Dan e Anne, quindi abbiamo le vicende di tre coppie ognuna con una relazione diversa, con vari gradi di intesa, o naturalmente disfunzionalità, in una sorta di operistica cavalcata di brividi e con Carnage e Cletus Kasady che sono la nemesi di Venom, e Carnage è il figlio del simbionte. Quindi è anche un film su un rapporto padre/figlio. Dunque ci siamo avvicinati a Venom 2 tenendo conto di tante diverse prospettive, chiedendoci: "Come lo facciamo? Come facciamo a tirare fuori qualcosa in più da personaggi che amiamo? Come ne introduciamo di nuovi? Come riusciamo a intrecciare diverse storie d'amore?". Si parla di questo? Ci si diverte anche molto.

Una delle ragioni per cui Tom Hardy ha detto sì a Venom nel 2018 è stata appunto il rapporto contrastato tra Brock e il simbionte. Dal trailer del nuovo film abbiamo visto gli sforzi di Eddie a imporre delle regole a Venom, per esempio "non mangiare le persone". C'è molta ironia in questo senso, ed ecco spiegate le analogie con alcuni mirabili esempi di commedie romantiche e non. Venom: La Furia di Carnage arriverà in sala il prossimo 14 ottobre interpretato anche da Woody Harrelson, Michelle Williams e Naomie Harris.