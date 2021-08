Venom: La furia di Carnage, è arrivato il nuovo trailer!

News Cinema

Il sequel del film con Tom Hardy, questa volta diretto da Andy Serkis, si mostra ancora in un trailer pieno d'azione: siete pronti per Venom - La furia di Carnage?

Manca poco all'autunno, quando Venom: La furia di Carnage, atteso sequel con Tom Hardy e Woody Harrelson, diretti per l'occasione dal grande Andy Serkis, si abbatteranno su tutti gli appassionati Marvel. Arriva oggi un nuovo trailer di questo seguito, che ricordiamo non fa parte del Marvel Cinematic Universe, perché rientra nell'universo Marvel "allargato" di casa Sony. Il vero fan però non si farà troppi problemi, perché questo Venom 2 sembra promettere bene: nella storia di Venom: La furia di Carnage il giornalista Eddie Brock, che ormai convive col simbionte alieno Venom che lo abita, dovrà infatti affrontare Carnage (Woody Harrelson), minaccioso, violento e mefitico alter ego del serial killer Cletus Kasady...