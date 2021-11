Venom la Furia di Carnage dal 16 dicembre in streaming ed edizioni fisiche da collezione!

News Cinema

Con 455 milioni di dollari d'incasso mondiale per 110 di costo, Venom: La Furia di Carnage è uno dei grandi successi della stagione, quindi è pronto alla seconda tappa della sua corsa: lo sbarco dal 16 dicembre in streaming / download sulle principali piattaforme, e in formato fisico, Blu-ray, Ultra HD 4K, dvd, in versioni speciali e anche Steelbook, in tempo per minacciosi regali natalizi...

Venom: La furia di Carnage, ecco le edizioni fisiche in arrivo