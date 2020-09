Venom: il film da vedere e commentare insieme sabato 26 settembre con SimulWatch

News Cinema

Nel mondo di Spider-Man esiste un anti-eroe di nome Venom in un film tutto suo. L'appuntamento su SimulWatch è per sabato 26 settembre alle 17.

La visione condivisa di sabato 26 settembre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è il film sull'anti-eroe della Marvel nonché nemesi di Spider-Man. Diretto da Ruben Fleischer, Venom è l'incontro tra un umano e un simbionte alieno, una fusione che costringe entrambi a condividere lo stesso corpo e trovare il modo di "collaborare". Nel storia dei fumetti questi simbionte si impossessa prima di Peter Parker e successivamente del giornalista investigativo Eddie Brock, intepretato in questo film da Tom Hardy. Il film ha avuto un buon riscontro di pubblico, nonostante molti critici lo abbiano definito confusionario. Le riprese del sequel, intitolato Venom: Let There Be Carnage, sono già terminate e l'uscita è prevista per giugno 2021.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Venom e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per sabato 26 settembre alle 17.

La storia di Venom vede il giornalista investigativo Eddie Brock che, nel tentativo di rianimare la sua carriera, inizia ad indagare su uno scandalo che coinvolge la Life Foundation, una sofisticata organizzazione senza scrupoli formata da un gruppo survivalista, entra in contatto con un'entità aliena con la quale si fonde ottennendo superpoteri. Nel film Michelle Williams interpreta Anne Weying, procuratore distrettuale nonché fidanzata di Brock, mentre Riz Ahmed è Carlton Drake, leader della Life Foundation, principale artefice delle sperimentazioni sui simbionti. Di lui s'impossessa uno di loro, trasformandolo in Riot, principale rivale di Venom.



Venom: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Stuart Little - Un topolino in gamba.