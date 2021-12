Venom 3, cosa aspettarsi? Risponde la producer Amy Pascal

News Cinema

Boss della Sony Pictures, Amy Pascal ha risposto a chi si ponga domande sul futuro di Venom, magari in un Venom 3... o in qualcosa di "diverso"?

Qualcuno pensa a un Venom 3, pur distratto dall'imminente sbarco al cinema di Spider-Man: No Way Home, dal 15 dicembre? Il Sony's Spider-Man Universe si sta muovendo in molte direzioni, tra cui il Morbius con Jared Leto (esce il 2 febbraio 2022) e l'animato Spider-Man: Across the Spider-Verse in arrivo nell'autunno dello stesso anno. Ma che ne sarà del nostro Eddie Brock alias Tom Hardy, specie in virtù della scena nei titoli di coda di Venom: La furia di Carnage? La producer storica della Sony Pictures, Amy Pascal, ha proferito alcune parole, nelle quali i fan inevitabilmente leggono qualcosa... Leggi anche Venom incontrerà Spider-Man: Andy Serkis promette che succederà

Venom 3, spazio per un altro sequel nel Sony's Spider-Man Universe?

Chiacchierando con Collider dell'imminente uscita di Spider-Man: No Way Home, Amy Pascal ha confermato che un Venom 3 è in preparazione, con una precisa e meditata frase:

Ora come ora siamo in fase di progettazione per quello, ma al momento il nostro obiettivo è che tutti vedano No Way Home.