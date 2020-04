Venom 2: Tom Hardy condivide il teaser con il titolo ufficiale

News Cinema

Insieme all'annuncio del rinvio al 2021, il sequel di Venom svela il titolo ufficiale mentre il suo protagonista Tom Hardy condivide il teaser che lo annuncia.

I nomi dell'eroe, o meglio, dell'antieroe e del villain trionfano agli estremi del titolo ufficiale svelato poche ore fa. Venom: Let There Be Carnage, così sarà intitolato Venom 2. Come abbiamo avuto modo di capire nel finale di Venom, sarà Woody Harrelson nei panni del serial killer Cletus Kasady alias Carnage, la nemesi di Venom in questo sequel. Carnage significa carneficina e il nuovo titolo gioca sul nome del cattivo per rendere chiaro quello che ci aspetta nel film: "Let There Be Carnage" si può tradurre in "che carneficina sia".

Venom sarà sempre Tom Hardy, niente paura, ed è stato proprio l'attore protagonista a postare sul suo account Instagram il teaser del del titolo e logo ufficiali di Venom: Let There Be Carnage che potete vedere qui sotto. Nel frattempo l'uscita del sequel di Venom con la regia di Andy Serkis (sì, il Gollum del Signore degli Anelli nonché Cesare del Piante delle Scimmie) è stata posticipata da ottobre 2020 al 25 giugno 2021.



Venom 2: Il Primo Teaser con il logo e il titolo Ufficiale del Film - HD