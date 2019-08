Venom 2: Serkis ha le idee chiare, mentre Hardy collabora alla sceneggiatura

News Cinema

Il sequel del fortunato cinecomic del 2018 ha tutte le carte per essere un grande film, curato tanto nella scrittura quanto nella regia.

A due giorni dall'annuncio che sarà lui il regista di Venom 2, Andy Serkis comincia a parlare del film, dicendo di sapere esattamente cosa sarà il sequel del cinecomic con Tom Hardy. Senza svelare un granché, l'attore che ha portato sul grade schermo il perfido Gollum si è trovato ad accennare al nuovo progetto durante un panel dedicato alla miniserie A Christmas Carol (di cui Hardy è uno dei protagonisti e nella quale il nostro interpreta il Fantasma del Natale Passato), annunciando: "Ho alcune idee molto precise sul percorso visivo che voglio intraprendere e su come portare i personaggi in un'altra dimensione".

A proposito dell'interprete principale del film, Serkis avrebbe invece dichiarato: "Tom è molto coinvolto nella scrittura nel nuovo copione insieme a Kelly Marcel. Il film è molto incentrato sulla loro visione". Dell'attore inglese, che stima da tempo, il regista ha poi detto: "Conosco Tom Hardy da molti anni e l’ho sempre ammirato enormemente sia come attore che come produttore. Ho sempre voluto lavorare direttamente con lui. Sono contentissimo di collaborare con Tom Hardy e con tutti gli straordinari attori coinvolti nel film. E’ un franchise fantastico, considero un grande onore il fatto che mi abbiano chiesto di dirigerlo. Mi sembra una storia molto contemporanea, spero che possa diventare una grandiosa opera cinematografica".

L'arrivo in sala di Venom 2 è previsto per l'ottobre del 2020, ma chissà che la preziosa collaborazione di Hardy alla sceneggiatura e le ambiziose idee registiche di Serkis non convincano la Sony a dedicare più tempo alla pre-produzione posticipando l'uscita in sala dell'atteso kolossal.