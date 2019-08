Venom 2: Michelle Williams conferma il suo ritorno

News Cinema

L'attrice riprenderà il ruolo di Anne Weying nel cinecomic di Andy Serkis con Tom Hardy.

Non si parla altro che di Venom 2 in questi giorni e alla notizia che dietro la macchina da presa ci sarà Andy Serkis, che ha già in mente cosa farà e che ha dichiarato che Tom Hardy sta dando il proprio contributo alla sceneggiatura, arriva la riconferma di Michelle Williams nel ruolo di Anne Weying, ex Eddie Brock. E’ lei stessa a informarcene nel corso di un'intervista rilasciata a Yahoo! durante la promozione di After the Wedding nella quale ha espresso la sua ammirazione per Serkis: "Sono una grandissima fan di Andy e ho molto apprezzato tutto ciò che è riuscito a realizzare. E’ dotato di un talento particolarissimo e sono molto contenta di potere imparare da lui e di lavorare con lui".

Venom 2 sarà il secondo cinecomic dell'attrice, fino a questo momento abituata a frequentare altri generi e già candidata a 4 Oscar.

Basato su una sceneggiatura di Kelly Marcel, Venom 2 entrerà in lavorazione in autunno per una probabile uscita nell’ottobre del 2020. Il primo film, sempre interpretato da Tom Hardy, ha incassato in tutto il mondo 885 milioni di dollari.