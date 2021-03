Venom 2: di nuovo posticipata l'uscita del cinecomic con Tom Hardy

News Cinema

La Sony, che aveva previsto il debutto di Venom 2 il 25 giugno, ha deciso di rimandarne l'arrivo in sala e di non affollare un weekend in cui ha già un titolo su cui puntare.

Se siete fra coloro che credono di dovere aspettare fino al 25 giugno di quest'anno per ritrovare l'antieroe di Tom Hardy portato in auge dal cinecomic Venom, sappiate che Venom 2 non arriverà quel giorno in sala. La Sony Pictures ha infatti stabilito di rimandarlo a settembre, proprio come uno studentello che non ha studiato abbastanza. Stavolta, però, nessuno si è impegnato poco, semplicemente è una questione di riorganizzazione.

Durante la pandemia Venom 2 (in originale: Venom: Let There be Carnage) era stato posticipato diverse volte e il suo slittamento è certamente dovuto allo spostamento in avanti di Fast & Furious 9, previsto proprio per 25 giugno. Con i tempi che corrono è ovvio che giocarsi due blockbuster tanto importanti in un solo weekend sarebbe una follia per lo studio. Così sistemato, il film di Andy Serkis si collocherà fra The Suicide Squad - Missione Suicida, che debutterà il 6 agosto, e Dune di Denis Villeneuve, che invaderà i cinema il 1 ottobre.

Se il sequel di Venom uscirà effettivamente il 17 settembre, dovrà competere con Assassinio sul Nilo (Disney) e con il film d'animazione targato Universal Baby Boss 2. Insieme a Venom 2, la Sony farà uscire Man from Toronto, l'action comedy con Kevin Hart e Woody Harrelson. E Harrelson è proprio uno dei protagonisti di Venom: Let There be Carnage, nel quale, nei panni del serial killer Cletus Kasady alias Carnage, darà del filo da torcere al nostro amato Hardy. Nel cast del film anche Michelle Williams, Naomie Harris e Reid Scott.

Venom, uscito nel 2018 e diretto da Ruben Fleischer, ha incassato in tutto il mondo la bellezza di 885 milioni di dollari.