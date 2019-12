News Cinema

A quanto pare il film di Andy Serkis potrebbe avere il divieto R-rated.

Il poliedrico e sempre efficace caratterista inglese Stephen Graham è entrato nel cast di Venom 2 in un ruolo tenuto ancora segreto. L’attore raggiunge così le due “nuove entrate” Naomie Harris e Woody Harrelson (anche se quest’ultimo è già comparso nella scena post-credits dell’originale), i quali affiancheranno i protagonisti Tom Hardy e Michelle Williams. Come noto Venom 2 sarà diretto da Andy Serkis, il quale ha rimpiazzato l’uscente Ruben Fleischer. Le riprese del sequel sono già cominciate.

Una voce che è iniziata a circolare piuttosto insistentemente in questi giorni è che Venom 2 sarà R-rated, e cioè vietato in America ai minori di 17 anni a causa della violenza visiva esplicita. Non si sarebbe da stupirsi più di tanto se la Sony decidesse di andare in questa direzione, visto che negli ultimi tempi altri cinecomic che hanno ottenuto lo steso divieto come Deadpool e Joker hanno sfondato ampiamente il muro dei trecento milioni di dollari d’incasso nei soli Stati Uniti. Ricordiamo che il primo Venom ha guadagnato ben 856 milioni di dollari in tutto il mondo ma “soltanto” 213 in America. Perché dunque non tentare di renderlo più “adulto” e capace di attrarre una diversa fascia di pubblico che sembra adesso rispondere bene?

In carriera Stephen Graham ha collaborato con registi di primissimo livello: Martin Scorsese (Gangs of New York, l’ultimo The Irishman), Michael Mann (Nemico pubblico), Guy Ritchie (Snatch). L’attore ha anche partecipato a serie di culto come Band of Brothers, Boardwalk Empire e Taboo, dove ha collaborato proprio con Tom Hardy.