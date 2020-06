Venom 2 a che punto è? A un punto morto

News Cinema

Il produttore di Venom 2, il cinecomic con Tom Hardy che è il sequel di Venom, brancola nel buio sulla ripresa della lavorazione del film diretto da Andy Serkis.

Quando potrà rimettersi al lavoro la squadra che renderà possibile Venom 2? Non si sa, non si sa assolutamente. Prima che scoppiasse la pandemia di Coronavirus, le riprese erano state ultimate, ma il regista Andy Serkis, che durante il lockdown si è occupato della postproduzione del film, doveva ancora rigirare qualche scena, come impongono i mega blockbuster. E invece niente.

Della corrente situazione del cinecomic dal bel titolo originale Venom: Let There Be Carnage (traducibile in "e carneficina sia") ha parlato il produttore Dan Wilson, che in un'intervista a Vanity Fair ha dichiarato: "Nessuno vuole trovarsi a lavorare in un ambiente che potrebbe essere rischioso, e ciò vale anche per i membri della troupe. Non parliamo soltanto degli attori, ma di chiunque si trovi sul set. C'è nervosismo, il che è naturale e comprensibile. Nel piano di lavoro di cui abbiamo discusso, è stato tenuto conto anche di questo e vedremo come funzionerà quando saremo di nuovo là".

La nuova data d'uscita di Venom 2 è il 25 giugno 2021, quindi ci sarà tutto il tempo per apportare qualsiasi modifica. Lo smarrimento di Wilson comunque è comprensibile, visto il danno causato negli Stati Uniti dal Covid-19. Ovviamente, nel ruolo del protagonista ritroveremo Tom Hardy, che dovrà combattere contro Woody Harrelson, al quale è stato affidato il ruolo del serial killer Cletus Kasady alias Carnage. Vedremo anche Michelle Williams e Naomie Harris.