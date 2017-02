Vengo... con mamma: nel nuovo trailer le orribili vacanze di Amy Schumer e Goldie Hawn

In Snatched - titolo italiano Vengo... con mamma - una commedia diretta da Jonathan Levine, Goldie Hawn (prima che lo diciate voi, è vero, non si riconosce) e Amy Shumer sono madre e figlia, in vacanza in Ecuador, un paese in cui a quanto pare le probabilità di essere rapiti, per un turista straniero, sono piuttosto elevate. E infatti è quello che succede a loro.

Questa la trama ufficiale:

Dopo che il suo ragazzo la lascia alla viglia della loro vacanza esotica, l'impulsiva sognatrice Emily Middleton (Amy Schumer) persuade la sua madre ultra prudente, Linda (Goldie Hawn), a viaggiare con lei nel paradiso. Agli antipodi l'una dall'altra, Emily e Linda si rendono conto che risolvere i loro problemi come madre e figlia - in modo imprevedibile e spassoso - è l'unico modo per fuggire dalla folle e stravagante avventura nella giungla in cui si sono cacciate.

E questo è il nuovo trailer originale del film che uscirà in Italia il 27 luglio. .