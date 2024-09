Venezia 81, grave lutto per Nicole Kidman che non ritira la Coppa Volpi: lo struggente messaggio dell'attrice

News Cinema

Nicole Kidman è la vincitrice della Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia. Sfortunatamente, una tragica notizia le ha impedito di partecipare alla cerimonia di premiazione. La madre dell'attrice, Janelle Ann Kidman, si è spenta proprio nelle ultime ore.

Nicole Kidman, tramite una dichiarazione ufficiale, ha informato gli addetti ai lavori e il pubblico della Mostra del Cinema di Venezia che sua madre, Janelle Ann Kidman, è venuta a mancare. L'ottantunesima edizione della kermesse ha premiato l'attrice con la Coppa Volpi per la sua performance nel thriller erotico Babygirl. Comprensibilmente, Kidman non ha ritirato personalmente il riconoscimento, ma ha inviato un comunicato, che Halina Reijn (regista di Babygirl) ha letto.

Dopo aver appreso la tragica notizia, la star di Mouline Rouge! ha abbandonato anticipatamente il Lido per correre dai suoi cari. "Oggi sono arrivata a Venezia in vista di questa cerimonia di premiazione - ha esordito Kidman - solo per venire a conoscenza, poco dopo, della scomparsa della mia coraggiosa e bellissima madre, Janelle Anne Kidman".

Sono sotto shock e devo andare dalla mia famiglia, ma questo premio è per lei. Mi ha plasmato, mi ha guidato e mi ha creato. Sono più che grata di poter dire il suo nome a tutti voi attraverso Halina. La collisione tra vita e arte è straziante, e il mio cuore è spezzato.

Dopo aver letto le parole della diva alla platea, Reijn ha commentato semplicemente: "Ti vogliamo tutti bene, Nicole". La madre dell'attrice era un'istruttrice infermieristica, nonché membro della Women's Electoral Lobby, un gruppo femminista australiano. Janelle Ann Kidman era anche la madre di Antonia, sorella minore di Nicole, di professione giornalista e conduttrice televisiva. Un portavoce di Nicole Kidman, tramite People Magazine, ha chiesto rispetto per la privacy della famiglia della star, profondamente addolorata per l'accaduto.

La protagonista di Australia e sua madre erano molto legate. In più occasioni ha affermato che Janelle ha avuto un ruolo fondamentale nella vita sua e della sorella, poiché le ha sempre incoraggiate a raggiungere i propri obiettivi. Nel 2020, intervistata da The Hollywood Reporter, Kidman ha dichiarato: "Mia madre non ha necessariamente ottenuto la carriera che desiderava, ma era determinata a far sì che le sue figlie avessero pari opportunità. Questo mi ha dato la vita. Mi ha dato la carica per intraprendere la carriera che ho, ma ha anche tracciato la sua strada. E voleva che le sue figlie avessero la stessa opportunità di tracciare la propria".

Babygirl, Nicole Kidman vince la Coppa Volpi come Migliore Attrice

Babygirl, thriller erotico e terzo lungometraggio della regista olandese Halina Reijn, racconta la storia di Romy (Nicole Kidman), amministratrice delegata di una grande azienda che perde la testa per il giovane stagista Samuel (Harris Dickinson), ultimo arrivato in azienda. Tra i due comincia una torbida relazione segreta, che rischia di mettere in serio pericolo la posizione professionale di Romy e di rovinare la sua famiglia. Completa il cast Antonio Banderas, nei panni del marito di Romy.

A proposito delle scene d'intimità del film, che hanno fatto molto discutere, durante la conferenza stampa di Venezia 81 Nicole Kidman ha raccontato: "Mi avvicino a tutto in modo artistico, quindi mi sono chiesta: 'Come posso abbandonarmi a questo personaggio senza tradire il mio regista?' Per Babygirl non ho pensato al corpo ma alla storia, a cui ho donato me stessa. Sapevo che Halina non mi avrebbe sfruttata. Ho fatto questo film perché mi interessa il rapporto che le donne hanno con il proprio corpo e il gap orgasmico che c'è tra uomo e donna. Perché il gap esiste, ma tutti meritiamo un orgasmo!".

