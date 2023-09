Venezia 2023: Il Premio Carlo Lizzani assegnato a Invelle di Simone Massi

News Cinema

Il Premio Carlo Lizzani, riconoscimento collaterale della 80esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, è stato assegnato a Invelle di Simone Massi dagli esercenti italiani più coraggiosi del 2023

Marco Bogani e i giovani del Cinema Garibaldi di Scarperia (Fi), riconosciuti come gli esercenti più coraggiosi del 2023, assieme a Tiziana e Stefania Medda del Cinema Odissea di Cagliari, hanno assegnato il Premio Carlo Lizzani - film italiano 2023 a Invelle di Simone Massi, prodotto da Salvatore Pecoraro e Daniele di Gennaro, distribuito da I Wonder.



"La nostra scelta è caduta su Invelle - dichiara Marco Bogani e il gruppo dei sette giovani del cinema di Scarperia - un'opera di animazione che affronta con passione e sensibilità la storia d'Italia dall'avvento del fascismo agli anni di piombo. Un racconto di ricordi, affetto e empatia che Simone Massi e i suoi collaboratori sviluppano con circa 40.000 disegni animati a passo uno e che colpiscono per la loro originalità e forza espressiva".



"La decisione degli esercenti, sicuramente coraggiosa - dichiara Flaminia Lizzani - riconosce il valore del cinema d'animazione italiano. Sono felice che il premio intitolato a mio padre sia stato assegnato quest'anno a un autore che lavora da sempre con il linguaggio del disegno animato. Mio padre, che è sempre stato sostenitore della sperimentazione, avrebbe sicuramente apprezzato questa scelta".



Gli esercenti che hanno scelto il film di Simone Massi lo adotteranno nella propria sala con una programmazione mirata e lo promuoveranno attivamente presso i loro colleghi. La cerimonia di premiazione avverrà oggi, venerdì 8 settembre 2023, alle ore 15:00, presso l'Italian Pavilion dell'Hotel Excelsior a Lido di Venezia, alla presenza di Roberto Cicutto, Presidente della Biennale e di Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, che consegnerà il premio a Simone Massi.



Il Premio Carlo Lizzani è realizzato dall'Anac, con il sostegno della Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura, di Roma Lazio Film Commission e di Regione Lazio.