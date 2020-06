Venerdì 13: Stephen King suggerisce a Blumhouse un film da una sua idea

News Cinema

Attivissimo sui social, Stephen King rivela la sua migliore idea non utilizzata per un romanzo, e suggerisce a Blumhouse di trarne un film. Il soggetto? Jason Vorhees di Venerdì 13.

Stephen King, come sa chi lo segue su Twitter, non fa mai mancare la sua opinione su politica, letteratura, cinema e altro, spesso interagendo anche coi fan. Ieri all'improvviso se n'è uscito rivelando di aver avuto un'idea mai utilizzata per un romanzo intitolato "I, Jason", con protagonista Jason Voorhees, l'assassino con la maschera da hockey della lunga serie (12 film, una serie tv e innumerevoli prodotti collaterali) di Venerdì 13, inaugurata dallo slasher di Sean S. Cunningham nel 1980.

Il romanzo sarebbe stato raccontato in prima persona dall'assassino, narrando il suo infelice destino di essere costretto a uccidere continuamente, in una specie di Ricomincio da capo horror - non divertente come Auguri per la tua morte - gli sventurati campeggiatori di Christal Lake.

Il motivo per cui il libro non è stato scritto è perché, dice King, solo il pensiero del groviglio legale da affrontare per i diritti gli ha fatto venire il mal di testa e di cuore. Ma qualcuno, suggerisce, dovrebbe raccontare la storia dalla parte di Jason: forse la Blumhouse potrebbe trarne un film?

A dire la verità esistono dei romanzi di Venerdì 13, anche se non del genere che Stephen King suggerisce. Nel franchise Jason è una specie di essere soprannaturale (se non lo avete mai visto non vi diremo che nel primo l'assassino è...), resuscitato un numero infinito di volte, un po' come succedeva ai villain dello splatter anni '80, invincibili e pronti a moltiplicare il numero delle vittime la volta successiva.

L'unica perplessità sull'idea di King, ammettiamo, è che Jason e tutti gli psicopatici dello slasher non sembrano possedere una vera coscienza e la capacità di narrare la propria storia e comunicare il loro punto di vista (per la durata di un romanzo, poi). Ma chissà, una volta messa la pulce all'orecchio di Jason Blum, cosa ne potrebbe saltar fuori.

The best novel idea I never wrote (and probably never will) is I JASON, the first-person narrative of Jason Voohees, and his hellish fate: killed over and over again at Camp Crystal Lake. What a hellish, existential fate! — Stephen King (@StephenKing) June 15, 2020

Just thinking about the legal thicket one would have to go through to get permissions makes my head ache. And my heart, that too. But gosh, shouldn't someone tell Jason's side of the story? — Stephen King (@StephenKing) June 15, 2020