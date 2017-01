Venerdì 13 horror col trailer di Raw, il film "al sangue" di Julia Ducournau

Un paio di mesi fa, l'Internet ci aveva regalato un video piuttosto divertente.

Quelli di The A.V. Club hanno preso una dei loro - Stephanie Potakis, casting director di The Onion - e l'hanno sottoposta a un esperimento: vegetariana da 22 anni, Stephanie è stata portata in uno dei più rinomati ristoranti di carne di Chicago ed è stata filmata mentre assaggiava alcuni dei suoi piatti migliori.

La reazione della Potakis è molto divertente, anche se non è di certo quella che si aspetterebbero i fanatici del no-meat. Il video è questo qui:

Perché vi racconto questa cosa?

Perché Raw, l'horror di Julia Ducournau che è stata la sensazione della Semaine de la Critique 2016, e che sta per passare al Sundance di Robert Redford per poi uscire nelle sale americane il 10 marzo, parte da premesse analoghe, o perlomeno molto simili.

Di Raw, infatti, è protagonista una ragazza 16enne di nome Justine, proveniente da una famiglia di veterinari e vegetariana da sempre. Per adeguarsi alle pressioni sociali della scuola (di veterinaria) che frequenta, però, Justine decide di assaggiare della carne: e carne cruda, per di più. Le conseguenze del suo gesto saranno terribili e orrorifiche: come Stephanie Patakis, deciderà infatti di non rinunciare più alle proteine dalla carne, ma con modalità piuttosto estreme.

A dimostrarlo, c'è un trailer red band decisamente al sangue.