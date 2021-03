Vede Avengers: Endgame 191 volte al cinema ed entra nel Guinness dei Primati (dopo aver perso peso e amici)

News Cinema

Un certo Agustin Ramiro Alanis ha visto Avengers: Endgame in una sala cinematografica per ben 191 volte e il Guinness World Record lo ha premiato.

Il record precedente apparteneva a uno spettatore che aveva visto Avengers: Infinity War per ben 103 volte. Stiamo parlando ovviamente di regolari proiezioni in sale cinematografiche. Ma un ragazzo sulla trentina che vive in Florida ha voluto dimostrare si essere lui il più irriducibile dei fan della Marvel, ponendosi l'obiettivo di andare al cinema a vedere Avengers: Endgame a oltranza. Alla fine, da aprile 2019 fino alla fine dell'anno, ha collezionato 191 biglietti di ingresso pari a circa 2000 dollari di spesa e infine ha ricevuto la certificazione da parte del Guiness dei Primati che ha riconosciuto il suo record mondiale nella categoria Most cinema productions attended of the same film (più alto numero di visioni della stessa produzione cinematografica).