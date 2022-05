Vecchie canaglie: il ritorno di Lino Banfi in una commedia scatenata e un po’ fiabesca

News Cinema

Diretto da Chiara Sani, Lino Banfi torna al cinema nella commedia indiavolata Vecchie canaglie, che fra un inseguimento e una risata si sofferma sulla condizione degli anziani nelle case di riposo. Nel cast anche Greg, Andy Luotto, Pippo Santonastaso, Federica Cifola, Andrea Roncato e molti altri ancora. Il film arriva al cinema il 5 maggio.

E’ dal 2016 che Lino Banfi non presta il suo talento e la sua energia al cinema, e se vogliamo trovarlo in un ruolo da protagonista o coprotagonista, dobbiamo andare ancora più all'indietro nel tempo. Ecco perché salutiamo con gioia e affetto il ritorno del nonno d'Italia su un set cinematografico e in una parte tutt'altro che secondaria. Vecchie canaglie, in uscita il 5 maggio, affianca l'attore a Claudio Gregori in arte Greg, Andy Luotto, Andrea Roncato e all'attrice Chiara Sani. E proprio Chiara Sani, che ha alle spalle una discreta filmografia da attrice, è la regista del film.

Vecchie canaglie: la trama e il trailer

Vecchie canaglie vede Banfi nei panni di un anziano signore di nome Walter che vive nella casa di riposo Villa Matura insieme a uno sparuto gruppo di coetanei, alcuni un po’ rimbambiti, altri ancora lucidi e animati da un'insana passione per le donne o per i biscotti. Nonostante abbia versato 60 anni di contributi, come lui stesso ama ripetere, Walter è al verde, e quando la proprietaria dell'ospizio (Chiara Siani) decide di vendere, per lui cominciano i guai. Eppure Walter, inconfondibile nella sua vestaglia a quadri, ha un asso nella manica, o meglio un figlio, Renny, che ne sa una più del diavolo. E infatti sarà lui a organizzare un piano infallibile per permettere ai vecchietti di rimanere nella RSA. Incuriositi dalle astute macchinazioni di Renny, gli ospiti di Villa Matura torneranno a divertirsi come facevano da giovani e ad apprezzare la vita con i le sue infinite possibilità.

Vecchie canaglie: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Vecchie canaglie: favola o commedia d'azione?

E' difficile e riduttivo ricondurre Vecchie canaglie a un unico genere cinematografico, perché il film con Lino Banfi in realtà è un miscuglio di generi. Certamente è una commedia, perché si ride, e possiamo dire che la comicità è più di azione che di parola, benché non manchino battute spassose, e ciò rende Vecchie canaglie a tutti gli effetti un'action comedy. Per non essere beccati dalla polizia, infatti, gli arzilli vecchietti di Villa Matura corrono di qua e di là, si nascondono, si fingono morti o completamente pazzi. Sono dunque intraprendenti come certi personaggi delle contemporanee commedia USA che hanno dato vita a un sottogenere, quello dei film in cui uomini e donne della terza età vivono rocambolesche avventure. Infine, Vecchie canaglie è una fiaba, o una favola, come ama sottolineare la regista. Walter e i suoi compagni di RSA sono quasi zavattiniani se non felliniani, in particolare un signore un po’ folle messo di vedetta in cima alla casa di riposo e che per segnalare arrivi inattesi agita in aria due padelle WC.

Greg senza Lillo e qualche atteso ritorno

Anche se ha esordito al cinema insieme a Lillo, con cui forma un duetto comico da tempo immemore, Greg ha frequentato il cinema in maniera minore rispetto all'amico e collega. Se non si contano brevi apparizioni, la sua prima volta davanti alla macchina da presa è stata in Blek Giek di Enrico Caria. Poi è arrivato Tre mogli di Marco Risi, che lo ha visto recitare senza Lillo. La coppia si è quindi riunita in Lillo e Greg - The Movie, summa di sketch di Lillo e Greg diretta da Luca Rea. Dopodiché per gli ex creatori della band Latte & i suoi Derivati sono arrivati i cinepanettoni Colpi di fulmine, Colpi di fortuna, Un Natale stupefacente, Natale col boss, Natale a Londra - Dio salvi la regina. Infine Claudio Gregori e Pasquale Petrolo (Lillo) hanno diretto e interpretato D.N.A.- Decisamente non adatti e Gli idoli delle donne. Per quest’ultimo hanno chiesto aiuto a Eros Puglielli.

In un periodo nel quale Lillo è diventato la star di LOL - Chi ride è fuori, fa piacere vedere Greg. In Vecchie canaglie lo troviamo in versione anni '70, con una pelliccia, un cappello da malandrino, occhiali da sole a goccia e camicia a fiori. L'attore ha un ottimo feeling comico con Lino Banfi e interpreta una canaglia dal cuore d'oro che combina loschi affari con la criminalità organizzata sia estera che italiana. Renny ha qualcosa di Robin Hood, però la sua più grande virtù è la calma. Senza battere ciglio e quasi fosse un Marlowe o uno Sherlock Holmes, fa e disfa, e anche quando non c'è, tiene tutto sotto controllo.

Se Greg è una vecchia conoscenza, che dire di Andrea Roncato e Andy Luotto? Il primo - che insieme al compagno di duo Gigi è stato un'icona degli anni '80 e che ha avuto una breve relazione con Moana Pozzi - appare in brevemente. Andy Luotto, invece, è uno dei vecchietti di Villa Matura. Dell'attore non dimenticheremo mai gli interventi durante Quelli della notte con il personaggio del meteorologo musulmano Harmand.

Anziani fantastici e come accudirli

Durante la pandemia abbiamo sentito molto parlare delle RSA, e ci siamo preoccupati per la salute di persone anziane che, a causa del rischio di contagio, non hanno potuto avere accanto i loro cari e abbracciarli. Ci si è anche stretto il cuore per chi se n'è andato senza rivedere la famiglia. Seppure con i toni e i modi della commedia, Vecchie canaglie prende di petto il tema della condizione delle persone della terza età e ci mostra quanto sia difficile per molte di loro vivere solo con una misera pensione. L'anziano, sembra dirci il film, ha una sua dignità e un suo mondo interiore. L'anziano è memoria e fragilità, è un individuo adulto che spesso torna bambino. Gli ospiti di Villa Matura tornano bambini perché vivono un'avventura prodigiosa, ma Vecchie canaglie è un film, e nella realtà a non tutti capita di mescolarsi alla mafia cinese e a terroristi russi o tedeschi, oppure di esclamare, prima di una battaglia per la propria sopravvivenza: "Io non scendo dal ring se non vinco l’incontro". E allora l'opera prima di Chiara Sani vuol essere un invito a non dimenticare i nostri nonni o padri, e a non trattarli mai come pacchi ingombranti.

Tre ragioni per non perdere Vecchie canaglie

Lino Banfi

La ragione numero 1 per andare a vedere Vecchie canaglie è, come dicevamo in apertura, la presenza di Lino Banfi, leader della banda di vecchietti nonché capocomico del film. Senza minimamente gigioneggiare, Banfi cita se stesso soltanto in un paio di occasioni, tirando fuori ad esempio il suo iconico "porca puttena", ma per la gran parte della commedia recita in maniera misurata e lascia spazio ai suoi compagni di scena. L'attore, ora funambolico e ora compassato e ironico, si scambia magnificamente la palla con Greg, tanto che i due sembrano davvero padre e figlio.

I medici

Oltre a parlare della condizione degli anziani soli o allontanati da famiglie che non vogliono o non possono occuparsi di loro, Vecchie Canaglie denuncia l'incuria generale nei confronti dei medici in prima linea, non i professoroni da 250 Euro a visita, ma i dottori che con amorevole cura lavorano in piccoli ospedali e dedicano l'esistenza ai malati. Nonostante l'assenza del Covid nel film, guardando Federica Cifola alias la dottoressa Tumidei, il nostro pensiero va a chi ha messo da parte il proprio tempo extra-lavorativo per cercare di salvare vite e a chi, nel nobile tentativo, è morto.

I disegni

A intervallare le scene del film, sono illustrazioni colorate di cui è artefice Chiara Sani. Per la regista erano un modo per prepararsi alle inquadrature e anche per aiutare i reparti di trucco, parrucco e fotografia a comprendere il mondo che desiderava creare. Il direttore della fotografia Blasco Giurato ha convinto la Sani a inserirli in Vecchie canaglie e l'effetto è bellissimo e poetico. Si vedono spesso il sole, la luna e i personaggi della storia, che così diventano ancora più favolistici e teneri. Il ritmo della commedia è scandito anche da una signora ficcanaso che abita vicino a Villa Matura e che spia i suoi ospiti con un cannocchiale, per poi riempire di chiacchiere un marito che proprio non la sopporta più. La interpreta Valentina Paoletti.