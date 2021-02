Ve lo ricordate Cube - Il cubo? È in arrivo un remake dal Giappone: ecco il trailer

News Cinema

Era il 1997 quando Vincenzo Natali (nome italiano, passaporto canadese) stupiva il mondo con un thriller fantascientifico concettuale e a bassissimo budget che ha poi dato vita a due sequel. Ora è in arrivo un remake giapponese, previsto in uscita nelle sale nipponiche il 22 ottobre.

I meno giovani tra voi ricorderanno probabilmente un film del 1997 intitolato Cube - Il cubo.

Era diretto dall'esordiente Vincenzo Natali (nome italiano, nascita statunitense, passaporto canadese) che, con un budget bassissimo ma una idea bella e precisa, aveva dato vita a un thriller di fantascienza concettuale che ebbe un grande successo di pubblico e di critica in tutto il mondo, spingendo anche alla realizzazione di un sequel e di un prequel, che però non bissarono il successo dell'originale.

Cube - Il cubo (che trovate disponibile in streaming su Netflix, e su altre piattaforme) raccontava le vicende di un gruppo di personaggi che finivano intrappolati in una struttura costituita da numerose stanze cubiche, alcune dotate di trappole mortali, e dalla quale dovevano cercare di uscire. Vivi.

Mentre non ci sono notizie certe riguardo un progetto di reboot che sarebbe stato voluto e diretto proprio da Natali, arriva dal Giappone il teaser trailer di un remake che debutterà nelle sale nipponiche il 22 ottobre di quest'anno. Il film s'intitola, ovviamente, Cube, ed è diretto da Shimizu Yasuhiko, con un cast composto da Suda Masaki, Okada Masaki, Tashiro Hikaru, Saito Takumi e Yoshida Kotaro. Lo stesso Natali è stato coinvolto in veste di consulente creativo.

"Sarete presto nel Cubo con noi," ha dichiarato il regista del film alla rivista Variety. "Anzi: potreste già esserci dentro."

Staremo a vedere.