Vasco Modena Park - il Film: in anteprima il 1 dicembre e dal 4 al 7 in tutti i cinema

Vasco Modena Park - Il Film, arriva al cinema la versione inedita dell'evento che il 1° luglio a Modena ha visto Vasco protagonista assoluto assieme ai 225.000 spettatori accorsi da ogni parte per partecipare alla "festa epocale" dei suoi primi 40 anni "dal fronte del palco". Duecentoventimila voci al cielo, ventisette telecamere, massima attenzione alla resa sonora, un montaggio al cardiopalma. Il film diretto da Giuseppedomingo Romano in arte Pepsy Romanoff è arricchito da preziosi materiali inediti e dalle riflessioni dello stesso Vasco, che si trasformerà in un Caronte capace di trasportare i fan a esplorare gli spartiti della sua vita. Oltre due ore di rock e di energia pura, per rivivere un momento unico da ascoltare, un'avventura epica da guardare, una grande festa da cantare - e perché no ballare - ancora una volta tutti insieme. Ma questa volta al cinema!





risuonerà eccezionalmente nelle sale italianeselezionati e, distribuito da QMI Stardust.