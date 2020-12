Van Helsing avrà un reboot alla Universal a cura di un rodato duo horror

News Cinema

Anche Van Helsing, il monster movie alquanto pasticciato del 2004 con Hugh Jackman, avrà un suo reboot: a produrlo James Wan e a dirigerlo il regista di Overlord, Julius Avery.

Nel 2004 la Universal, nella sua serie di monster movies, dedicò un film a Van Helsing, il cacciatore di vampiri. Fu un vero e proprio pasticcio, più un'avventura per ragazzini che un horror, bocciato al box office, in cui il nemico del conte Dracula era interpretato da Hugh Jackman e la sua nemesi vampira da Richard Roxburgh, entrambi australiani. La regia di quel dimenticabilissimo film era di Stephen Sommers, che aveva già riportato al cinema La mummia. Adesso arriva la notizia che la Universal ha affidato il reboot di Van Helsing a un rodato duo horror come quello composto dal produttore James Wan e dal regista Julius Avery, il cui Overlord è stato a nostro parere sottovalutato.

La sceneggiatura di questa nuova versione, che ci aspettiamo più adulta e magari un tantino più orrorifica, è dell'autore di Thor: Ragnarok e Black Widow, Eric Pearson. Per il momento non si sa niente altro del tono, dell'ambientazione e del tipo di storia che il film racconterà, ma date le premesse, come dicevamo, siamo ragionevolmente ottimisti.

Il primo progetto di remake di Van Helsing risale a cinque anni fa, quando la sceneggiatura era stata affidata a Eric Heisserer e Jon Spaihts.