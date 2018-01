Van Damme vs Mike Tyson in una clip di Kickboxer: Retaliation

La saga di Kickboxer continua. Ricapitoliamo:

nel 1989 il film Kickboxer lancia la carriera del prestante atleta belga Jean-Claude Van Damme

lancia la carriera del prestante atleta belga Kickboxer ha quattro sequel, l'ultimo del 1995, e in nessuno di questi ritorna Van Damme

ha quattro sequel, l'ultimo del 1995, e in nessuno di questi ritorna nel 2016 si tenta il reboot/remake con Kickboxer: Vengeance in cui Van Damme è il mentore del protagonista

in cui è il mentore del protagonista nel 2018 arriva il primo sequel intitolato Kickboxer: Retaliation dove al cast si aggiunge Mike Tyson

dove al cast si aggiunge nel 2019 si conclude (forse) questa nuova trilogia con Kickboxer: Armageddon (o Syndicate, ancora non è certo)

Kickboxer: Vengeance in Italia è Kickboxer - La vendetta del guerriero, lo si trova in vendita in Blu-ray, in visione su Netflix o a noleggio su Google Play e iTunes. Lo stuntman Alain Moussi è il protagonista nel ruolo di Kurt Sloane (che Van Damme interpretò nel 1989) e la storia del film lo vede in viaggio verso la Tailandia per vendicare il fratello. Jean-Claude Van Damme è il Maestro Durand che lo prepara per il combattimento. Nel cast ci sono anche Dave Bautista e Gina Carano.

In Kickboxer: Retaliation, in uscita On Demand a fine gennaio negli USA, il personaggio di Sloane viene rapito, riportato e imprigionato in Tailandia dove è costretto a un nuovo incontro ed è qui che entra in gioco in un ruolo secondario Mike Tyson, ma non così secondario da non trovare il tempo di creare qualche attrito tra lui e Van Damme. La clip qui sotto mostra l'inizio del combattimento tra i due, mentre più in basso il trailer del film ci rivela la partecipazione di Christopher Lambert nel ruolo di un uomo senza scrupoli e nientemeno che dell'ex calciatore Ronaldinho in un brevissimo momento (quando vedete un pallone, ovviamente, c'è anche lui).