Vampiri neri ne abbiamo? Il remake dell'horror Blacula è in arrivo

News Cinema

Il cult movie del 1972 Blacula sarà oggetto di un sequel/remake prodotto dalla MGM.

Il Principe Mamuwalde voleva soltanto, e giustamente, un aiuto per porre fine alla schiavitù dei bianchi nei confronti dei neri. Così nel 1780 dalla Nigeria partì verso la Transilvania per incontrare il famoso Conte Dracula e chiedergli una mano, ottenendo invece i suoi denti. Il Conte rumeno morse sul collo il Principe africano trasformandolo in un vampiro e lo rinchiuse in una bara nella cripta del suo castello. Questo è il prologo di Blacula, uscito al cinema nel 1972 sulla scia della blaxploitation, sottogenere etnico dei film d'explotation che rappresentarono un consolidato investimento negli anni 60 e 70 in cui i valori artistici erano volutamente accantonati, per far spazio a elementi di sesso, violenza, rivoluzione e caos, cavalcando le mode del momento.

Siamo dunque nel 1972 e la storia di Blacula prosegue con una coppia omosessuale formata da due uomini che lavorano nel mondo dell'interior design. I due acquistano vari oggetti antichi tra cui la bara in questione e quando una volta giunta a Los Angeles nel loro magazzino la aprono, Blacula si risveglia e per colazione azzanna i due che diventano le sue prime vittime. Ma è la visione di una donna che lui riconosce come la reincarnazione della defunta moglie che attira successivamente tutta la sua attenzione.

Blacula, che aveva William Marshall nel ruolo di protagonista, ebbe un buon seguito di pubblico, in un anno in cui al cinema uscirono Il padrino, Ultimo tango a Parigi, L'avventura del Poseidon, Un tranquillo weekend di paura e Gola profonda. Come riporta il magazine Variety, il film horror è oggetto di un rifacimento/sequel prodotto da MGM la cui trama andrebbe ad allacciarsi agli eventi di Blacula e del suo seguito Scream Blacula Scream del 1973. A dirigere la nuova versione ci sarà Deon Taylor, già regista della horror comedy The House Next Door e del thriller Fatale - Doppio inganno con Hilary Swank. Il film del 1995 Vampiro a Brookly diretto da Wes Craven con Eddie Murphy si ispira direttamente a Blacula e gli rende omaggio citandolo in uno scambio di battute di una scena.